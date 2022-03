Mario Hart y Leslie Shaw felices en Colán, 'Peluchín' muestra estas fotos

Después que Leslie Shaw dejó en claro que su escándalo con Mario Hart no fue ‘armani’, Rodrigo González publicó unas imágenes que demostraría lo contrario.

El conductor de Amor Amor Amor publicó unas fotos en su cuenta de Facebook de Mario Hart y la popular 'Colorado' en Piura. Ellos habrían viajado juntos por Fiestas Patrias.

"¡Hay que celebrar que estamos de vuelta en Facebook! ¿Qué planes para 28? Ellos la tienen clara, el parejas y en Colán. Ahora también será conocido como la playa de las caracolas. No creo que se sientan buerlados, es lo de siempre, no se dejan ver la cara", manifestó el compañero de Gigi Mitri en su red social sobre las imágenes de Mario Hart.

Pero en las instantáneas del ahijado de Magaly Medina también están Sheyla Rojas y Patricio Parodi, quienes dijeron que son solo amigos, que disfrutan estos feriados en Colán.

'PELUCHÍN' AMENAZA A MARIO

A Rodrigo González 'Peluchín' no le gustó para nada las disculpas de Mario Hartque llamó "porquería" al programa "Amor Amor Amor" y le respondió con todo.

Y es que durante un evento en Ayacucho, la ex pareja de Alejandra Baigorria dijo que "siempre trabajen con humildad, siempre haciendo el bien. No sean como esos que están a mi izquierda. La porquería se queda en porquería, no consuman porquerías".

Luego de ello, el piloto se disculpó con 'Peluchín' en el programa Al Aire. “Me referí de una manera despectiva a un programa. Creo ahora con la cabeza fría que fue un error. Pido perdón por eso. Los programas de espectáculo lo que hacen es rebotar las noticias”, comentó.

Después de eso, una reportera del espacio de 'Peluchín' abordó al ex enamorado de Leslie Shaw y este no quiso declarar y solo atinó a decir: "Ya lo dije en mi canal, no quiero atropellarlos, no me provoca hablar".

"Eso ya lo dije en mi canal. Vas al programa de la competencia de nuestro horario a pedir perdón y todavía quieres que lo rebotemos. ¿Esa es tu manera de pedir perdón? Este 'chato' es bien desubicado y tengo un montón de ganas de decir, pero tengo para destruirte hasta el último día de tu carrera", manifestó 'Peluchín'.

