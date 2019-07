Mario Irivarren admite que quiere volver al anonimato: "pero conservando mi sueldo"│VIDEO

Mario Irivarren se negó a confirmar su reconciliación con Ivana Yturbe pues asegura que no habla de su vida privada. En ese sentido, en participante de Esto es Guerra aseguró que le gustaría volver al anonimato pero "conservando su sueldo".

Y es que según dijo el chico reality a 'Magaly TV La Firme', lo que menos le gusta de su trabajo es perder la privacidad.

"Yo tengo una política, respecto a temas personales, ser lo más hermético posible. La parte que menos me gusta de trabajar en televisión es perder tu privacidad y sentirte observado todo el día", señaló Mario Irivarren.

Entre risas, el modelo aseguró que si pudiera, volvería a llevar una vida normal: "Me gustaría pero conservando mi sueldo".

No obstante, Mario Irivarren aclaró que pese a que no habla de su vida privada, tampoco se esconde: "No hablo de temas personales pero discrepo porque yo no me oculto, yo vivo mi vida normal".