El chico reality Mario Irivarren fue puesto al descubierto por el programa “En boca de todos”. Y es que tras ingresar las cámaras a su dormitorio, se pudo apreciar que en su mesa de noche aún conserva los regalos que le dio Ivana Yturbe.

Pese a los fuertes rumores sobre una supuesta ruptura, el combatiente confiesa que aún guarda con mucho cariño un joyero que hizo la modelo con sus propias manos

“Eso me lo regaló hace como tres años y me sirve para acomodar todos los relojes que tengo. Fue un detalle", expresó Mario.

Asimismo, la ‘Princesita Inca’ también fue consultada los detalles que le habría dado la 'Calavera coqueta’.

“Era bien detallista, ya no soy tan detallista. Eso fue hace como 4 o 5 años. Yo lo he dicho siempre, Mario es alguien muy importante para mi, en mi vida, y obviamente yo también tengo guardadas las cosas que me regaló Mario”, manifestó la guerrera.

Mario Irivarren sobre Ivana (Video: América TV)

