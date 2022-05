Este jueves 5 de mayo de 2022, en el programa “Amor y fuego”, Mario Irivarren admitió haber tenido reacciones agresivas con su exenamorada, Vania Bludau. Según el exchico reality, nunca le tomó la importancia necesaria a sus problemas de ira y estaba en “negación” cuando Vania le reclamó por tratarla mal.

“Ella ha podido ir directo a las autoridades y decir me ha hecho esto, esto, tengo de testigos a esta, me agarró del cuello, se trepó encima de un mueble, hubo gente. O sea, sí fue fuerte, Mario, y bastante fuerte. Así como Vania no quiere que se minimice en lo que es la conversación y la entrevista, no sé si decir que es el castigo, pero tú al decir ‘yo mismo me trato’, pareciera que no le tomaste el peso que debiste tomarle hace tiempo”, le dijo Gigi Mitre.

“Totalmente de acuerdo, lo que siempre resalto es... y eso es lo que me quiebra, yo no soy malo ni una mala persona, si en determinado momento no pude controlar mis impulsos y actué mal, no tuve nunca la intención de dañar o herir a alguien”, aseguró Mario Irivarren.

Según Mario Irivarren, el primer episodio que protagonizaron lo hizo reflexionar, pero no lo suficiente: “La primera vez que yo tengo esta reacción al día siguiente, domingo, lo primero que yo le digo a Vania es ‘escúchame, esto está mal, yo no puedo reaccionar así, no podemos llegar a ese punto, entonces yo también creo que debemos dejar las cosas aquí’”.

“Yo me di cuenta que ya perdí la capacidad de controlarme, entonces no vayamos por ahí. Claro que no lo dije con firmeza, fue como titubeante, y no encontré una respuesta afirmativa de su parte, fue como un ‘conversemos’”, contó Mario Irivarren.

“Llega un momento en que uno entra en negación, uno no se autoanaliza de manera real sino que lo hace desde su ego y desde su orgullo, y eso es algo que yo he aprendido o que estoy aprendiendo a hacer ahorita, tipo autoobservarme y ver mis defectos, pero desde un lugar sincero”, aseguró.

Asimismo, Mario Irivarren contó que su actitud no cambió, lo que obligó a Vania Bludau a terminar la relación: “Las últimas dos semanas, luego de la última discusión, fue como que cada uno por su lado, fui totalmente indiferente ante sus sentimientos o ante su malestar, y eso la llevó, dos semanas después, a un día decirme ‘se acabó’”.

