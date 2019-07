Mario Irivarren confiesa que el fútbol no le quita el sueño

El guerrero Mario Irivarren negó no haberse emocionado con el pase de la selección peruana a la semifinal de la Copa América Brasil 2019, luego de que un canal mostrada imágenes de él supuestamente indiferente tras el triunfo.

El chico reality, Mario Irivarren contó que sí gritó los goles de la selección peruana, pero reveló que el fútbol no es de su interés.

"No me quita el sueño el fútbol. Nunca me lo ha quitado. Un país donde se le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso", dijo Mario Irivarren para un medio local.

Mario Irivarren agregó que la prensa ya no tiene qué inventar, por lo que tuvieron que decir que él estuvo indiferente con el pase de la blanquirroja a semifinales.

"Ese tipo de cosas tan superfluas y banales me tienen sin cuidado. (...) A un hombre como yo de 28 años con una mentalidad bien formada, le tiene sin cuidado", añadió el chico reality.

"Vivimos en un país en el que ya no saben qué inventarse para vender noticias", añadió Mario Irivarren.