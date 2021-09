Mario Irivarren hizo de las suyas en su cuenta de Instagram, luego de que fueran a cambiar el regalo que le hizo a Vania Bludau por su cumpleaños.

El modelo Mario Irivarren se mostró resentido con Vania Bludau por ir a cambiar el obsequio, sin embargo lo dijo en son de broma.

“Hemos ido a cambiar su regalo de cumpleaños de Vania porque no le gustó, no valora mis cosas”, dijo el exchico reality en su cuenta de Instagram.

Pero ahí no quedó la cosa y es que Mario Irivarren se lanzó con tremenda declaración jocosa al decir: “No crean que Vania me sangra, ya me sangró”.

Por su parre, Vania Bludau dejó en claro que no es que no le gustó su regalo sino que quería otra cosa.

Mario Irivarren le da obsequio a Vania comprado con su pata

Mario Irivarren sorprendió a Vania Bludau al regalarle un regalo de la exclusiva marca Louis Vuitton.

Al entregárselo a Vania Bludau, Mario Irivarren le dijo: “Es con mucho cariño mi amor de verdad, no es canje, te lo juro ah. Lo he comprado con mi plata”.

Al respecto, Magaly Medina resaltó la buena intención de Mario Irivarren y pidió no menospreciar su regalo, pues cada quien regala según su presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR