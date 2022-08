Tras unas largas vacaciones en Chile, Mario Irivarren regresó al país este lunes 1 de agosto de 2022. Sin embargo, el exchico reality tuvo un percance en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El modelo contó en Instagram Stories que perdió su cámara en el aeropuerto, afortunadamente, un guarda de seguridad la guardó: “Acabo de llegar a Lima y no se van a creer lo que me ha pasado. Llegué con tanto, pero tanto sueño porque nuestro vuelo era de madrugada que literal caminaba como sonámbulo, entonces vine, recogí mi maleta, pedí mi taxi, llegué a mi casa y me di cuenta que me había olvidado mi cámara, sí, mi cámara de fotos”.

“Así que tuve que regresarme inmediatamente al aeropuerto y por suerte lo tenían en seguridad, la habían encontrado, me la devolvieron, ya me volvió el alma al cuerpo porque por un momento me quería matar”, acotó Mario Irivarren.

“Imagínense de verdad lo dormido que estaba para que me haya olvidado mi cámara así, encima, llegué, mientras esperaba la maleta, me fui y no me di cuenta que no tenía mi cámara conmigo y de paso también me olvidé mis audífonos junto con la cámara, pero no pasó de un susto, por suerte”, explicó.

Según Mario Irivarren, el personal del aeropuerto guardó su cámara: “Llegué a mi casa casi dormido y ya se imaginarán que cuando me di cuenta que no tenía mi cámara se me fue todo el sueño. Por suerte la encontró seguridad del aeropuerto y la tenían guardada!”.

“Y de los audífonos no me había dado cuenta hasta que los vi junto con mi cámara en el aeropuerto”, reveló.

El exparticipante de “Esto es guerra” también compartió una foto con el personal de seguridad y le agradeció: “Gracias al amigo de seguridad que fue muy amable”.

