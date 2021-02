Tras protagonizar un bochornoso incidente junto a su novia Vania Bludau, Mario Irivarren ha sido duramente criticado por las redes sociales. Recientemente, el exparticipante de “Esto es guerra” enfrentó a sus detractores con un fuerte mensaje enviado por Instagram.

Todo ocurrió cuando Mario Irivarren pidió ayuda a sus seguidores para la operación de un niño llamado Thiago. Un seguidor del modelo lo cuestionó y afirmó que primero debería ayudar él: “¿Por qué no lo haces tú el que todo lo hace el que lo tiene todo?”, señaló.

Mario Irivarren no se quedó callado y enfrentó al sujeto: “Y cómo sabes que no lo hice? Si no lo publico, por qué no lo haces tú? Si lo publico, por qué lo publicas? Existe alguna situación en la que no estoy mal?”.

“No suelo hace caso a este tipo de comentarios, pero llega un punto en el que uno intenta comprender, ¿qué cosa en este mundo es lo que está bien para esas personas que tienen la capacidad de ver lo malo en absolutamente todo?”, agregó.

Asimismo, en un video publicado en sus Stories, Mario Irivarren dijo estar “harto” de las críticas que recibe pues, según él, hay personas que solo ven el lado negativo de sus acciones.

“Yo intento no hacer caso a este tipo de mensajes, pero llega un punto en que ya uno termina de hartarse con el tema. Qué es lo que quieren, qué situación en este mundo está bien para esas personas que ven lo malo en todo y esto a su vez abre un nuevo debate ¿porqué cuando uno hace algo malo eso merece ser difundido en todas las plataformas y a la velocidad de la luz, pero cuando uno hace algo bueno ‘ah no, eso es para ti, calladito, no digas nada’? Creo que no es equitativo”.

Además, aclaró que tanto él como su novia fueron a donar sangre: “Ya que sale el tema, Vania y yo fuimos a donar, yo no pude, lamentablemente, porque mi último tatuaje fue en noviembre y tienen que pasar 6 meses, pero ella sí donó. Y de las 300 mil personas en promedio que vieron esa historia solo una se comunicó con el papá de Thiago”.

Por esta razón, Mario Irivarren desafió a sus detractores a donar sangre en lugar de “escupir su odio por las redes”. “A ti que todo lo que hago te molesta, a ti que de todo te quejas, te digo que escribiendo mensajes desde tu celular, quejándote, insultando, no cambias nada. Si tanto te molesta lo que viene de mí y si dices que solo publico y no hago nada más, haz la diferencia tú, levántate y dona”, sentenció.

Cabe resaltar que el menor Thiago Castillo será operado en el Hospital del Niño de San Borja. Él necesita donantes de sangre de cualquier tipo.

Para más información comunicarse con José Castillo al 992444402.

