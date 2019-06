​Mario Irivarren se irrita cuando periodista le pregunta por Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

El chico reality, Mario Irivarren, volvió del norte luego de un fugaz viaje con la modelo Ivana Yturbe.

Mario Irivarren fue interrogado por los urracos de Magaly TV La firme sobre el romance que tuvo Ivana Yturbe con Jefferson Farfán y si es que él ya la había perdonado.

"¿Galán mató billetera?, ¿volviste con Ivana Yturbe?, tus fans quieren saber de ti, ¿es sano volver con Ivana, después del affaire con Jefferson Farfán?", fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Mario Irivarren, quien, de pronto, cambió de cara.

"¿Cómo crees que se mide la humildad en responder tus preguntas malcriadas?, la humildad se mide en responder tus preguntas o no, estás equivocado, tú eres libre de poder preguntar y yo libre de poder responderte", replicó el chico reality.

El periodista de Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y le respondió a Mario Irivarren: "pero tú me has dicho que las preguntas son malcriadas y quiero saber en qué parte está lo malcriado".

Sin embargo, Mario Irivarren solo atinó a cerrar la puerta de la camioneta en la que se trasladó.