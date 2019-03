Mario Irivarren molesto con Ivana Yturbe porque no lo saludó con un beso (VÍDEO)

Mario Irivarren no dudó en opinar sobre el sorpresivo ingreso de Ivana Yturbe a 'Esto es Guerra'. Lo primero que expresó el capitán de los retadores fue su molestia por la actitud de la 'Princesita Inca', ya que no se acercó a saludarlo con un beso en la mejilla, como es la costumbre del reality.

"No ha saludado, el que llega tiene que saludar uno por uno, esa es una costumbre de todas las presentaciones de Esto es Guerra. Yo siempre cuando estaba con Ivana intentaba inculcarle buenas costumbres y una de esas es el saludo", dijo Mario Irivarren.

Por otro lado, aseguró que no tiene ningún tipo de problema con Ivana Yturbe, todo lo contrario, pueden ser amigos. "Yo no tengo ningún problema con Ivana, si está acá me parece muy bien, su presencia va a aportar mucho al programa por lo mediático del tema, y si al programa le va bien a mí me va bien".

