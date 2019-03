Durante su participación en Esto Es Guerra, Mario Irivarren recordó un momento vivido con Ivana Yturbe cuando eran pareja.

Esto ocurrió luego de que Ivana Yturbe le hizo una pregunta. Ella tenía la oportunidad de preguntar a tres personas y eligió a él entre sus opciones.

"Yo he dicho que no tendría ningún problema si estoy en tu equipo. ¿Quisiera saber si tú tendrías algún problema de que yo esté en tu equipo?", le preguntó Ivana Yturbe.

Mario Irivarren respondió: "Como te dije al inicio, si vienes consciente de que vienes a competir, quizá no al mismo nivel que las demás competidoras, pero sí con las mismas ganas, la misma entrega y el mismo corazón, no tengo problema".

Luego recordó un episodio vivido cuando eran pareja. "Lo digo porque he sido su pareja por más de tres años y cuando llegábamos a la casa y conversábamos salía con 'que no quiero competir, no quiero golpearme, esto no es para mí'".

