El modelo Mario Irivarren reveló que sufrió un intento de estafa en su empresa de pijamas y advirtió a los empresarios que tengan cuidado con esta modalidad de robo.

Según contó el novio de Vania Bludau en Instagram, un usuario le compró pijamas por un monto de S/ 465 y le mandó el voucher con la operación de un conocido banco; sin embargo, Mario Irivarren revisó en su cuenta y no encontró el depósito.

“El día sábado me “hicieron una compra” de varias pijamas. Al ingresar a la aplicación la operación no aparecía, lo cual llamó mi atención, ya que cuando es el mismo banco las transferencias son inmediatas”, explicó Mario Irivarren.

Un día más tarde, el depósito todavía no figuraba en la cuenta del exparticipante de “Esto es guerra” y el supuesto cliente desapareció: “Siendo lunes, dicha operación nunca figuró y el “cliente” no respondió más, lo cual me lleva a pensar que esa imagen debe ser Photoshop y me quisieron estafar”.

En ese sentido, Mario Irivarren advirtió de esta modalidad de estafa a todos sus seguidores. “Les cuento esto para que estén todos los que tengan su negocio estén alerta, muchas veces solo vemos el voucher, no nos tomamos el tiempo de verificar y nos terminan engañando, así que a ponerse mosca!”.

Foto: Instagram Mario Irivarren

