Luego de que tuviera una pésima conducta con los policías durante una intervención junto a Vania Bludau, el exchico reality, Mario Irivarren, contó este lunes a través de Instagram todo lo que perdió por su comportamiento.

Mario Irivarren reveló que entre las oportunidades perdidas fue la posibilidad de participar en Esto Es Guerra-Puerto Rico.

“Y después de tener una de las peores semanas de mi vida, aquí estoy de vuelta. Después de haber recibido miles de insultos, haber sido suspendido de la radio, separado de Reebok y cancelada mi participación en el versus entre EEG de Perú y Puerto Rico (esa no se la sabían) siento, sin lugar a dudas, que he pagado las consecuencias de mis actos como corresponde. Porque si, actúe mal y cuando eso sucede uno tiene que hacerse responsable y asumir”, escribió Mario Irivarren.

Pese a la actitud asumida durante la intervención policial, Mario Irivarren aseguró que es consciente de los valores y principios que posee.

“Pero como dice el refrán: “una golondrina no hace verano”, una mala acción, un mal día, una mala decisión no te define como persona. Yo se perfectamente la clase de persona que soy, se cuales son los principios y los valores que me definen y eso no lo cambia nada ni nadie”.

También agradeció el apoyo y los mensajes positivos que recibió. “Y así como recibí miles de insultos, también recibí miles de mensajes positivos, mostrándome su apoyo y solidaridad, mensajes de cariño y de buenos deseos, de personas que al menos un poquito me conocen, y/o personas que tienen la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más justa, que entienden que errar es de humanos y que TODOS cometemos errores. las disculpas están dadas, las consecuencias de mis actos asumidas y la lección aprendida. Ahora, toca voltear la pagina y seguir adelante”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Hugo García y Mafer Neyra: por esta razón se habrían separado | diario OJO

Hugo García y Mafer Neyra: por esta razón se habrían separado | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR