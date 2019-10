Mario Irivarren rompió su silencio sobre el supuesto affaire entre Ivana Yturbe y Nicola Porcella, revelación que hizo Fabio Agostini en ‘El valor de la verdad’. El modelo muy tranquilo declaró para las cámaras de ‘Magaly Tv, la firme’, donde aseguró que la situación de “encarar” al exguerrero histórico por este romance nunca sucedió.

“Vi el programa y mencionaron mi nombre como 80 veces. Ahora, yo estuve ahí y te puedo asegurar que esta situación nunca se dio, puedes preguntarle a Fabio, puedes preguntarle a Nicola”, aseveró.

Inclusive, el popular chico reality indicó que el español le escribió para pedirle disculpas por el mal entendido. “Fabio me escribió, se disculpó conmigo y me dijo que en el momento se trabo y se confundió. Yo ya estoy un poco acostumbrado a que siempre me quieran involucrar a mí en todo. Ciertamente me tiene sin cuidado”, manifestó.

Por último, Mario Irivarren resaltó que su relación tanto con Nicola Porcella como con Ivana Yturbe está muy bien. “Todo está perfecto, todo está ok (con Ivana y Nicola). Lamentablemente siempre es así el tema y yo sé que van hablar. Yo sinceramente ni veo (los programas de espectáculos), entonces me tiene bastante sin cuidado lo que digan o dejen de decir”