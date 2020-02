El combatiente Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al burlarse de la mala ortografía que habría tenido en algún momento Said Palao. Sin embargo, el ex de Ivana no habría contando con la astucia de Rodrigo González, quien no dudó en recordarle que no debería ver solo la ‘paja en el ojo ajeno'.

El popular ‘Calavera coqueta’ publicó en su cuenta de Instagram un error ortográfico que tuvo su compañero de “Esto es Guerra” al escribir “cosinar” en lugar de “cocinar”.

“Said Palao deja de estar dándole clases de ortografía a la gente por favor”, fue lo que escribió Mario.

Sin embargo, este detalle captó la atención del popular 'Peluchín’, quien escribió lo siguiente: “Marito se ríe de la ortografía de Said Palao”. Sin embargo, en una historia posterior puso: “Veloces Rodriguistas. Pero, él ayer escribió ‘reciclarse’ con ‘c’, así que no te rías mucho guapo”, finalizó escribiendo Rodrigo.

