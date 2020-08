Mario Irivarren señaló que sus armas fundamentales para conquistar a una chica son primero su personalidad, su sentido del humor, entre otras cosas. Pero aclaró que él no conquista por el estómago y que a las chicas les gusta mucho que cuide a su mamá y sea respetuoso con las féminas.

¿Eres bueno en la cocina?, ¿conquistas por el estómago?

No soy bueno, no me gusta cocinar, si me gustara, quizá lo haría bien porque suelo ser bastante chancón cuando algo me gusta, pero no es el caso, así que no conquisto por el estómago, pero conozco buenos restaurantes y eso lo reemplaza.

Entonces, ¿cómo conquistas?

Conquisto con mi personalidad, con mi sentido del humor, con mi picardía, con mis temas de conversación, me gusta leer e investigar mucho, sé un poco de todo, siempre tengo algo de qué hablar y eso es importante. Además, soy un chico trabajador, que cuida de su mamá, respetuoso, responsable, y creo que eso le gusta a las chicas.

¿Y qué tipo de chica te conquista?

No tengo un perfil determinado de chica, no me cierro a cierto tipo de características, simplemente si conozco a una chica y siento que hay química y puede dar para algo más, voy por ese camino. No tengo un perfil, simplemente es algo que se siente.

¿En qué proyectos estás ahora?

Además del programa (Esto es guerra), estoy con el tema de las redes sociales, que ahora se ha vuelto una nueva fuente de ingresos, con mi taller de confección y con mi carwash, y el lunes empiezo un nuevo proyecto que ya se van a enterar.

Mario Irivarren será el invitado de “Mi mamá cocina” mejor que la tuya este domingo a las 7:00 p.m. por canal 4.