El chico reality, Mario Irivarren, volvió a ser consultado sobre lo sucedido con Daniel ‘Fideito’ Menacho durante el Teletón. Resulta que la cámara captó el momento en que lo empujó, dejándolo detrás.

Mario Irivarren reconoció que lo empujó, pues existen imágenes, pero explicó que se trató de una acto involuntario.

“Muchos me decían que por qué había empujado a un niño, pero Daniel ‘Fideito’ Menacho es un crack, un capo, un carisma increíble. Nos llevamos bien. Desafortunadamente el acto involuntario es lo que más resaltó”, acotó.

Mario Irivarren recordó que hasta sus propios amigos como Said Palao ya le han comentado que cuando ellos se paran en fila, hace lo mismo, por lo que se trataría de un acto del cual no se da cuenta.

“Yo no voy a negar que sí lo empujé porque las imágenes están pero fue un acto totalmente involuntario. No sé por qué ni lo hice. Ya después de lo que hice, Israel y Said me han dicho que yo tengo la mala costumbre de que cuando estamos en fila, los arrimo”, dijo en “América Hoy”.

TE PUEDE INTERESAR