Mario Irivarren: "un país que le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso"

Mario Irivarren tuvo una dura crítica contra el poder del fútbol en los peruanos. Esto luego de un viral donde se le ve actuar normal ante la celebración cuando Perú ganó a Uruguay para luego enfrentarse a Chile.

Es así que comentó que no entiende cómo su reacción se hizo viral, solo que a él el fútbol no le quita sueño.

"He gritado como todos ahí. Se vivió bastante la emoción en el restaurante. No me quita el sueño el fútbol. Nunca me lo ha quitado. Un país donde se le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso", comentó a América Espectáculos.

Del mismo modo, comentó que sí le gusta cuando la selección gana. "La gente está contenta y jode menos. Me pueden decir aburrido, pero creo que como le exigen a los futbolistas, también exíjanle a los políticos", señaló.