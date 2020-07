Mario Irivarren sorprendió a propios y extraños al contar detalles sobre su repentina amistad con Rosángela Espinoza.

Luego que el programa “Magaly TV La firme” captó a la modelo visitando a su compañero en su nuevo departamento, Mario Irivarren declaró al programa “Estás en todas” que tiene una buena relación con la “chica selfie”.

“Yo le he agarrado cariño a la ‘Rous’”, comentó. Según Mario Irivarren, su compañera tiene un “personaje” en “Esto es guerra”, pero no es la misma fuera de cámaras.

“Sí, Rosángela tiene una personalidad complicada. Pero ya cuando logras entender que Rosángela es un personaje en el programa y otra persona afuera, pero yo he conocido a ‘Rous’ fuera del programa y me cae bien”.

Asimismo, el chico reality contó que Rosángela Espinoza tuvo un detalle con él en su último cumpleaños.

“No me tomé el tiempo ni nadie se tomó el tiempo de comprarme una torta (...) tuvo el detalle de mandarme una torta, son cosas que uno valora (...) De verdad que me sorprendió porque no me lo esperaba de ella”, manifestó.

