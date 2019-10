El programa Magaly TV La firme mostró ayer un ampay entre Mario Irivarren y Tepha Loza, a quien llevó en su auto luego de la fiesta de Macarena Vélez.

Mario Irivarren, a diferencia de otras ocasiones hasta donde perdía el control, esta vez solo atinó a reirse de todo lo que se dijo en el ampay de Magaly.

“Amigo vas a salir en Magaly. Titular: Mario aprovecha que Ivana está de viaje para llevar en su carro a Tefa jajaja”, le dice un amigo.

Mario Irivarren le respondió así: “Wow. Jalé a mi amiga del trabajo a su casa, qué terrible soy. No se pierdan este gran ampay!”

“Yo si me di cuenta que me estaban siguiendo. Me siguieron hasta la casa de Tepha y luego hasta la mía”, agregó el chico reality.

Como se sabe, Mario Irivarren está en una relación con Ivana Yturbe y ella, en estos momentos, se encuentra al otro lado del mundo pues viajó a Europa para un concurso de belleza.