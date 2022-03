Rodrigo González puso en aprietos a Mario Irivarren cuando le preguntó si alguna vez besó a Luciana Fuster mientras tenía una relación amorosa con Ivana Yturbe.

Como se recuerda, ambas modelos fueron compañeras en el reality Combate, en el 2017, y protagonizaban fuertes discusiones por “falta de códigos”.

Transcurridos varios años sobre los rumores de un presunto vínculo sentimental entre Luciana y Mario, el popular ‘Peluchín’ le preguntó si “se ‘chapó’ a Luciana estando con Ivana”.

“No, no me chapé a Luciana, sí he escuchado que han hablado de eso y me imagino que es un rumor que ha salido de las paredes del programa, pero no ha pasado”, comentó el actual novio de Vania Bludau.

Sin embargo, Rodrigo González reveló lo que le dijo Luciana Fuster hace años: “A mí Luciana me dijo que ella, cuando ha estado borracha, ha chapado contigo (...) ¿Mario nunca has chapado con Luciana? ¿Mariooo?”.

La pregunta dejó en shock a Mario, quien se defendió: “No, yo lo diría. No he tenido nada con Luciana”.

Mario Irivarren en entrevista con Rodrigo González

TE PUEDE INTERESAR