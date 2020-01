Mario Irrivaren se animó a mostrar los resultados de su implante de cabello para mejorar su apariencia y cubrir las ‘entradas’ que presentaba.

Lo que parecía una broma, se convirtió el realidad. Recordemos que a fines de noviembre, el modelo sorprendió a todos los integrantes de Esto es guerra al revelar frente a las cámaras que se sometería a una operación de trasplante capilar.

Según contó en Instagram, la cirugía de injertos se realizó el pasado 21 de diciembre, antes de su viaje a Europa junto a Ivana Yturbe.

Mario Irrivaren

“Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia. No hubo mayores molestias, lo único, esperar a que me crezca el pelo”; explicó a sus seguidores, tras mostrar su nuevo look.

Irrivaren ha tenido que raparse toda la cabeza luego del implante. “Me tuve que cortar el pelo porque me puse los injertos capilares. Era indispensable cortarme el pelo (...) Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer, la idea es que todo crezca parejo, el pelo y los injertos que me han colocado”; sostuvo.

Pese a que viajó con Yturbe, ambos han preferido no dar detalles de esta nueva etapa como pareja, luego de una breve separación que incluyó un romance entre Ivana y Jefferson Farfán.