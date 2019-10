Luego de que la “Faraona de la cumbia”, Marisol, lo negara, el modelo del videoclip de Yahaira Plasencia, Joshua Luján, confirmó haberla besado después de que ella lo dejara en su casa.

Contó que conoció a Marisol tras terminar con su enamorada. “Estuvimos entrenando juntos, me llevó a mi casa y le robe un par de besos. La verdad es que me gusta la cumbia, me encanta la cumbia”, reveló.

El modelo confirmó que fue él quien agregó a Marisol al Instagram. “Me dijo que le parecía un hombre interesante, simpaticón y le dije que le envíe un saludito a mi mamá que era su fan”.

Con prueba en mano, Joshua Luján mostró mensajes cariñosos con Marisol a través de WhatsApp, en donde le dice que sus besos le habrían traído suerte.

Cabe indicar que la “Faraona de la cumbia” lo desconoció cuando el programa “Válgame Dios” lo desconoció.