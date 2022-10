Marisol, mejor conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, se sentó en el set de “Magaly TV: La Firme” para referirse a las recientes declaraciones de su colega Giuliana Rengifo, quien la calificó de “dolida y engañada”.

En conversación con Magaly Medina, la reconocida cantante de cumbia explicó que ella no interfirió para que la relación de Rengifo y el mánager César Aguilar —exesposo de Marisol— llegara a su fin en 2014.

“Yo no tengo la culpa de que su relación con mi mánager haya durado un mes. A mí me conocen por mi trabajo, yo no tengo que ir de canal en canal para hablar con quien estuve o con quien no. No tengo la necesidad de hablar de mis pobrezas personales”, sentenció Marisol para “Magaly TV: La Firme”.

“Ella (por Giuliana Rengifo) dice que he sido engañada y sí pues, he sido engañada como muchas mujeres en el Perú y como muchas de ellas, yo he salido adelante con mis hijos sola... Tal vez está haciendo su papel de víctima porque no le queda de otra”, dijo.

Finalmente, la intérprete de la canción “La roba maridos” señaló que su colega debería dejar de hablar de su vida amorosa en televisión nacional: “Yo he salido desde abajo y no he tenido que contar mi vida personal o contar con quién he estado”.