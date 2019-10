Marisol, “La Faraona de la cumbia”, arremetió contra el modelo Joshua Luján, quien ha dicho que ambos se besaron tras conocerse en el gymnasio. Incluso reveló conversaciones cariñosas que habrían mantenido a través del WhatsApp.

Ante ello, “La Faraona de la cumbia” lo desconoció y tuvo fuertes calificativos con el modelo del videoclip de Yahaira Plasencia.

“Conozcan este tipo de arpías, este tipo de gente que se quiere colgar. Así no son las cosas, que trabaje. Este es un buitre. Para mí ese joven murió, no existe. Yo nunca más vuelvo a ser buena con nadie. Tengo que decir la verdad”, dijo Marisol para “Válgame Dios”.

La cantante de cumbia negó haberse besado con el muchacho y reveló lo que realmente habría pasado. “A mí como hombre no me gusta. Los besos que él dice, él fue quien acercó, el que me jaló a quererme dar un beso. A él lo conocí en el gymnasio. Fue él quien me esperaba, quien estaba detrás de mí, yo en ningún momento”.

“Yo para mi vida quiero un hombre trabajador, no un hombre mantenido. Mis abogados se están encargando de esto”, agregó Marsiol indicando que tomará cartas legales en el asunto.