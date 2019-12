La pareja del aún esposo de Marisol, “La Faraona de la Cumbia”, continúa con los fuertes mensajes y esta vez, el programa “Válgame” mostró uno que dice: “Para que te mueras de envidia”.

La descripción va acompañada de una foto en donde aparece el aún esposo de Marisol, Carlos Gómez, y su actual pareja, una joven norteña.

Enterada de esto, Marisol evitó responde a la mujer. “Yo tomo la cosas de quién venga. Imagínate el tipo de gente con quien uno se topa en este camino. Yo no tengo nada que decirle a ella, además todo en la vida se paga y ojala un día no le hagan a ella lo que ha mí me han hecho”, señaló.

Eso sí, Marisol recalcó que ella no le tiene envidia a nadie. “No la conozco, yo no tengo envidia de nada, más bien les agradezco”.

Pareja del aún esposo de Marisol vuelve a enviar fuerte mensaje