¿Por qué "botaron" a Marisol de "El gran show" de Gisela Valcárcel?

Marisol ha sorprendido con sus declaraciones sobre su participación en 'El gran show' de Gisela Valcárcel. La cantante aseguró que sufrió peores tratos que la mismísima Susan Ochoa cuando integró el reality de baile.

¿Por qué la botaron?

Según contó 'La faraona de la cumbia', no salió del programa por su propia voluntad, sino la "botaron", pese a que tenían un contrato. "Justo me tocaba trabajar en un matrimonio en Chimbote y me dijeron que si no bailaba definitivamente me retiraba y pedí que pongan un reemplazo porque así fue el trato, pero me dijeron que no, así que no me quedó otra que irme. Me dolió en el alma porque estábamos llegando a las últimas galas", dijo en una entrevista para Exitosa.

Inclusive, Marisol al enterarse de su eliminación en vivo, sintió que la habían botado. Es por eso que fue con el dinero de la multa por supuestamente no cumplir con el programa: "Yo fui con mi cheque, tenía mi platita ahorrada así que llené mi cheque les dije ‘toma tu cheque y me voy’, pero no lo cobraron porque yo no estaba saliendo, ella me estaba botando".

Además, agregó que jamás le pidieron disculpas a pesar de la humillación en vivo. "No, porque quedamos en que las cosas quedarían ahí nomás. Ellos sí me han invitado para ir al programa, me dijeron para estar en la misma temporada de Susan Ochoa, pero yo no fui, no podía. Si he vuelto a bailar, pero no fui por la producción, ni el canal, fui por Daniela Darcourt que es mi amiga y la quiero. Fui, bailé y me quité", expresó.

Recordemos que Marisol participó en 'El gran show' en el 2015, la cantante de cumbia se enteró de su eliminación en vivo. Por este motivo, se puso a llorar por su bailarín, quien necesitaba el dinero por la enfermedad de su hermana. "No he podido cumplir con él (su bailarín). No lloro por mí, yo tengo mi vida hecha, lloro por él porque sé que necesita el apoyo de todo el mundo".