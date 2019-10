Marisol, la “Faraona de la cumbia”, habría sido vinculada con un guapo modelo, el mismo que habría salido en el videoclip del tema “Tú” de Yahaira Plasencia.

Por ello, la reportera de “Válgame Dios” decidió preguntarle de frente a Marisol y ella lo desconoció. “Te juro que no (lo conozco). Yo no me fijo en las caritas, yo prefiero un hombre que trabaje”.

“No para nada. Yo voy al gimnasio y en el gimnasio hay muchos chicos así como él. Yo tengo muchos amigos en el gimnasio y conozco a varios de vista. Amigos uno puedo tener”, añadió la “Faraona de la cumbia”.

Sin embargo, “Válgame Dios” compartió un mensaje de Marisol comentando una foto del modelo.

Por lo pronto, hoy se sabe que al parecer Marisol no está buscando el amor y si llega, afirma que le gustaría un hombre trabajador, pues según sus propias palabras, necesita alguien que la ayude y no estar manteniendo.