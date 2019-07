Marisol revela que fue maltratada en "El Gran Show": "Me trataron como si fuera un trapeador"

La cantante de cumbia Marisol reveló que en el programa que conduce Gisela Valcárcel, El Gran Show, la trataron peor que un trapeador y vivió "peores cosas que Susan Ochoa".

"En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui", dijo a Exitosa.

Contó que cuando estuvo en ‘El gran show’ vivió cosas peores que la cantante ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar, pero que nunca dijo nada "porque no me sumaba a mi carrera". Dijo entender lo que vivió Susan Ochoa, pero consideró Gisela "no quiso herirla"

"Yo la entiendo a Susan, se sintió ofendida (...) Creo que sí, creo que de repente la señora (Gisela) no quiso hacerla sentir mal, pero lo hizo, no utilizó las palabras correctas y de hecho que Susan tenía que molestarse, yo lo he hecho en mi lugar", sostuvo.

Aunque no quiso denunciarlo en su momento, porque no se considera a sí mima como una persona "vengativa", dice esperar que algún día Gisela entienda "que las personas merecemos respeto"

Reveló, además, que la "obligaron" a dejar el programa, por lo que fue con un cheque para evitar la multa: "les dije ‘toma tu cheque y me voy’, pero no lo cobraron porque yo no estaba saliendo, ella me estaba botando"