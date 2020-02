Marisol, “La faraona de la cumbia” volvió a mandar su ‘chiquita’ a Melissa Klug, luego de que desatara polémica con la frese: “uno no puede estar pidiendo dinero, uno tiene que trabajar”.

Esta vez, en declaraciones a Válgame, se refirió a los 43 mil soles que entrega Jefferson Farfán a Klug por la manutención de sus dos hijos.

“Si dicen que no le alcanza, a mi si me alcanzaría esa cantidad de dinero, yo no sé si a su familia no le alcanza. En todos los hogares los gastos no son los mismos. A mí ese dinero hasta me sobraría”, comentó.

Saca cara por Yahaira Plasencia

De otro lado, puso énfasis en señalar que cuando la ‘Foquita’ conoció a Yahaira, ella no era una “ociosa” ni “vaga”.

“Ya le deben dejar tranquila a la señorita porque ella trabaja, también pasa sus mala noches como yo, cuando él la conoce, la conoce trabajando, no la conoció de ociosa ni vaga”

“De repente se le presento él un día y se enamoró (...) Lo más importantes es que ella trabaja”, comentó.

