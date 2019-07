Marisol sobre marchas en su contra en redes sociales: "incito a que la mujer se defienda"

La cantante de cumbia Marisol habló sobre las marchas en redes sociales que invocan por sus letras de supuesto odio hacia los hombres.

La "faraona de la Cumbia", comentó que no le presta atención a las críticas que recibe en redes sociales. "Lo he visto, pero me río estoy tranquila, porque en el escenario no menciono ninguna palabra malcriada ni me refiero de mala manera a los hombres", señaló.

FOTO: Las críticas a Marisol se dieron luego del caso Tony Rosado, pero ella marca diferencia

Del mismo modo, contó que sus canciones tienen como fin empoderar a las mujeres para que no permitan humillaciones. "Lo que hago es transmitir un mensaje a las mujeres, a quienes sugiero que luchen por sus sueños, que no permiten que las humillen y salgan adelante", agregó.

Del mismo modo, comentó que ella no escribe sus canciones, sino que todas son escritas por distintos compositores.

"Acaso, ¿es malo decirles a las mujeres que no se dejen maltratar y que no se queden calladas? Solo incito a que la mujer se defienda y salga adelante", sentenció. "Las letras de mis canciones son mis historias y vivencias. Canto lo que me ha pasado", comentó.

Cabe mencionar, que dichas marchas en redes sociales se dieron luego que Tony Rosado fue culpado de incentivar el odio hacia la mujer por las letras de sus canciones y sus fuertes palabras al momento de sus presentaciones.