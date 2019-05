Maritere Braschi envía fuerte mensaje a "Chiquito" Flores: "Estás mal, necesitas ayuda psicológica"

Luego del reportaje que presentó Maritere Braschi en su programa 'Reporte Semanal' sobre la supuesta agresión de Juan 'Chiquito' Flores contra su exconviviente. La conductora de televisión no se quedó callada y envió un contundente mensaje para el exarquero.

"Yo me quedo con algunas frases del reportaje. 'Ella siempre supo que hubo amor'. No señor Chiquito Flores, no hombres violentos, el amor no pega, el amor no es violento", fue lo primero que dijo.

"Si una persona tiene frustraciones, si una persona proyecta sus inseguridades en la pareja, si una persona tiene problemas, seguramente tuvo un hogar violento también. Pero no podemos aceptar, permitir, que el amor pasa porque te peguen porque te maltraten psicológicamente, eso es una relación tóxica", agregó la presentadora.

Por último, Maritere Braschi se volvió a dirigir al exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores y le recomendó ingresar a terapias psicológicas. "Ese señor está mal, ese señor necesita ayuda psicológica. Chiquito, terapia, eso es lo primero que debes buscar", sentenció.

