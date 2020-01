La exmánager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, decidió no callar más y revelar cuál fue el verdadero motivo por el que la salsera y ella se distanciaron.

Maritza Rodríguez le contó al programa Válgame que todo empezó luego de la conferencia de prensa que Yahaira Plasencia hizo al lado de su productor Sergio George para presnetar su tema “Y le dije no”.

“Algo habíamos conversado que no estuvieron de acuerdo con el resultado de la primera conferencia de prensa pero que al regreso de su viaje íbamos a conversar, pero no me imaginé que ya habían quedado y habían estado pidiendo recomendaciones con otra persona porque hoy lunes teníamos que conversar y no se ha comunicado conmigo”, relató Maritza Rodríguez.

Yahaira Plasencia: Sergio George califica de mediocre a prensa peruana por preguntas sobre Farfán

No solo eso, la exmano derecha de la salsera le recomendó hacer las cosas bien y no estar culpando de todo a los medios de comunicación. Por ello, le recomendó hacer un mea culpa.

“Esperemos que ahora las cosas salgan como ellos quieren, si quieres que las cosas salgan bien, haz las cosas bien, todos cometemos errores, pero no podemos echarle la culpa a terceros ni mucho menos a la prensa de los errores que uno comete, uno tiene que aceptar que también comete errores. Yo acepto pero no por eso vas a tomar una decisión sin tenerme en cuenta cuando antes me preguntaste para todo, tenemos que hacer un mea culpa, eso nos hace grandes, nos ayuda a aprender y a crecer”, agregó.

