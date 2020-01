Finalmente, la exmanager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, rompió su silencio tras conocerse que no va más como mano derecha de la salsera que está a punto de lanzar su segundo tema al lado del productor Sergio George.

Con la voz entrecortada, Maritza Rodríguez criticó a Yahaira Plasencia y dijo que el trato que recibió de ella, no se hace.

“No se hace con quien estuvo a tu lado en todos tus momentos”, señaló.

“Me da pena porque es lamentable haberme enterado de esa manera, porque nosotras teníamos una conversación pendiente, no era la forma pero así se dieron las cosas. Este proceder no se hace con alguien que estuvo a tu lado en todos tus momentos. Anoche me pasaron una foto y esa es la forma como me enteré y no he conversado con ella”, agregó,

Maritza Rodríguez confesó que con Yahaira Plasencia tenían más que un trato de trabajo por lo que admitió le dolía "muchísimo" el proceder de la artista.

“No es una cuestión de trabajo, demasiado cariño de por medio, duele muchísimo”, afirmó.

