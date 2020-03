¡Furioso! El conductor Mathías Brivio se mostró indignado frente a los usuarios que lo insultaron tras una falsa noticia que se viralizó en donde el presentador había “atacado” al Presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Mathías Brivio sobre Martín Vizcarra: Tenemos un presidente incapaz", se tituló el falso post que en instantes se hizo viral en redes sociales y generó diversos comentarios que apoyaron y rechazaron dicha acción.

Ante este hecho, el exconductor de ‘EEG’ y muy ofuscado, salió a defenderse a través de su cuenta oficial de Instagram, aclarando todo lo sucedido.

“No sean burros ni ligeros para comentar. Da rabia. Obviamente yo no dije eso. Como le voy a decir eso al presidente si lo vengo apoyando. De esa página no quiero hablar. Gente mentirosa, gente falsa que quiere dinamitar al presidente para sacar créditos políticos, a favor de qué sé yo, que ni me interesa. A todos les digo, no sean animales, no sean idiotas, no crean en publicaciones falsas. Estoy molesto, estoy muy molesto en serio”, señaló Brivio.

Mathías Brivio enfurece y niega que haya hecho comentarios ofensivos contra Martín Vizcarra

