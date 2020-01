Tras conocer que Mathías Brivio no continuará en la conducción de Esto Es Guerra, él mismo habló por primera vez del tema desde su programa radial en Onda Cero.

El también periodista dijo que es una decidió pensada desde que empezó el año pasado y que a finales del mismo se concretó. Agregó que uno de sus motivos es su familia y en especial sus hijos. Además, porque quiere alejarse por un tiempo de la televisión.

“Es cierto. A principios del año pasado la pensé (...) es personal, son 8 años haciendo un programa de televisión. Son 8 años d estar al frente de un equipo maravillosos, la producción, camarógrafos y la chicos que están ahí. Cuando empecé mi hija tenía 3 años y ahora 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ella. Yo no quería saltarme esto. Yo quiero darme un descanso d la televisión , de un programa diario del que estoy agradecido”, dijo Mathía Brivio.

Seguidamente solo tuvo palabras de agradecimiento con Peter Farjardo, quien le confirmó la noticia a Rodrigo González "Peluchín. “Creo que Esto Es Guerra es un programa que me ha echo crecer. Tengo palabras de agradecimiento. Yo no tengo nada más que agregar y además no es que haya renunciado, solo que no renové y ayer Peter fajardo dio la noticia”.

Sobre quién lo reemplazará, Mathías Brivio indicó: “No tengo idea quien me reemplazará. Es un programa que avanza solo y el que venga lo hará bien junto a Gian Piero ...los voy a extrañar a ellos, a los chicos. Sé que mucha gente me está tirando de contactar y esta es mi versión”, finalizó.