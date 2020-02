La nueva figura de Latina, Mathías Brivio, está a punto de estrenar su nuevo programa “La Máscara” con gran expectativa de sus seguidores. El exconductor de “Esto Es Guerra” dio una extensa entrevista a Reporte Semanal confesó que está a punto de tomar una radical decisión.

El presentador mostró a uno de sus tres hijos, de quienes dijo que son “lo mejor que le ha pasado en la vida”. Pese a que le encanta ser padre, aseguró que pronto ‘cerrará la fábrica’ de manera definitiva.

“La fabrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, contó Brivio en entrevista a Latina, previo al inicio de su nuevo programa.

Sin embargo, admitió que siente temor por esta operación quirúrgica.

“Sí (se haría la vasectomía), para no pasar susto. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, expresó.

Brivio está casado con Alejandra Rosemberg.

