En la última emisión del programa “Yo Soy”, el cantante mexicano Mauri Stern, jurado del programa, hizo un mea culpa y se disculpó con el imitador de Farruko, Rubén Zeña, a quien criticó duramente tras su performance la semana pasada.

Todo sucedió tras la batalla entre los imitadores de Karol G y Juan Luis Guerra. Antes de dar su opinión sobre la presentación de los competidores, Stern aprovechó unos minutos para asegurar que se equivocó y que está atento a lo que el público le dice en redes sociales.

“Lo digo de verdad, me entra enojo y una depresión tonta. Te juro, con el corazón en la mano, que me da tristeza por ti (imitadora de Karol G), por el público, por nosotros. Yo leo a la gente y escucho a la gente”, señaló Stern.

“Públicamente se lo digo a ‘Farruko’, en la parte que me equivoqué, le pido disculpas. No debí haberle dicho si le gusta ganar premios, por eso le pido disculpas, no porque tuvo la peor presentación de la noche, porque la tuvo, sino por eso”, añadió el jurado del programa.

Como se recuerda, el imitador de Farruko llegó a una gala pasada y llevó a batalla a Francisco Chávez, quien interpreta a Andrés Calamaro. Tras su presentación, Mauri Stern no se mostró convencido y tuvo una dura crítica contra el show de Rubén Zeña.

“Te voy a decir el premio que te ganaste esta noche. Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante las batallas. Felicidades”, comentó el artista de Magneto fiel a su estilo.

Por otro lado, al momento de dar su opinión sobre el performance de la imitadora de Karol G, Mauri Stern señaló que “hay niñas de cuatro años en Tik Tok e Instagram que cantan la canción mejor que ella”.

“No es que yo quiero maltratar, quiero disfrutar. A mi me llega José José y me emociona, Dyango y me explota la cabeza, veo caer cerca a Montaner y regresar, pero ser constructivo es como te puedo ayudar. No puedo, hay niñas de cuatro años en Tik Tok e Instagram que cantan la canción mejor que ella. Constructivo le puedo decir: ‘Mi amor, regresa a tu casa, trabaja mucho, toma muchas clases de canto, estudia al personaje y ten más seguridad en el escenario’, pero no puedo, no es justo por ti”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Imitador de Ricardo Montaner regresó a “Yo Soy”

Imitador de Ricardo Montaner vuelve a "Yo Soy"