En la reciente edición del casting de “Yo soy”, Mauri Stern sorprendió gratamente a Maricarmen Marín y Katia Palma luego que revelara que le gustaba el tema “Tu amor fue una mentira” de la agrupación peruana “Agua Marina”.

La confesión del artista mexicano vino después de que un grupo de jóvenes se presentaran en el set para imitar a “Agua Marina”.

“Yo soy fanática de esta agrupación, es una agrupación de cumbia muy representativa de nuestra cumbia peruana, le decimos ‘La universidad de la cumbia peruana’, ¿quién no ha cantado y bailado con esta orquesta?”, dijo Maricarmen. “Yo ya bailé con (Agua Marina), me gusta ‘Tu amor fue una mentira’”, añadió el ExMagneto.

La revelación de Stern provocó gran sorpresa entre los miembros del jurado. “No te creo, sabes todo”, dijo Katia Palma.

En medio de la presentación de los imitadores, Maricarmen Marín, Katia Palma, Mauri Stern y Ángel López se pusieron a bailar al ritmo de la popular música de la orquesta peruana.

Tras la presentación de los jóvenes, quienes lograron pasar a la siguiente etapa del casting, Mauri expresó lo que siente cada vez que escucha el género musical.

“Algo me pasó... es que la cumbia, aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, comentó jurado mexicano.

