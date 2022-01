En la reciente emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales”, el jurado Mauri Stern se mostró conmovido luego de la presentación de Sebastián Landa, imitador de José Feliciano.

Luego que ‘José Feliciano’ interpretara “Qué voy a hacer sin ti”, Karen Schwarz se dirigió al artista mexicano para resaltar que lo había visto bastante emocionado con la presentación.

“Mauri, así como eres explosivo y desesperado, como tú te describes, también eres pasional y tu corazón es hermoso”, dijo la conductora a su compañero.

El exintegrante de “Magneto” explicó que se había conmovido porque pensó en su familia, quienes radican en México y a quienes extraña.

“Sí, cuando conecto y encuentro que puedan interpretar de esa manera, con tanta emoción. Hace un año llegué aquí, mañana cumplo años por segunda vez en Perú, estoy sin mis niños, sin mi familia, pero soy afortunado de hacer lo que hacemos”, comentó.

“Sí estoy muy emocional porque estoy lejos de casa, mi corazón sabe que tengo que estar acá, me están esperando. Me tocaste en un lugar donde lo necesitaba. Gracias por ese regalo”, añadió.

Finalmente, el artista mexicano envió un tierno mensaje a su familia. “La verdad que soy muy desapegado, pero cuando te conviertes en papá y una mujer te da la felicidad más grande que son tus hijos, no puedes vivir sin ellos, vivir sin que te dio el regalo tan hermoso de ser papá. Mis niños están felices me ven mucho, me llama el chiquito y me dice: ‘Papá por qué lo regañas’. Le digo que porque tiene que cantar bien. Siempre regreso, ellos saben que papá regresa”, puntualizó.

