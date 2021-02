Mauri Stern y Tony Succar protagonizaron una fuerte discusión en la reciente edición de “Yo Soy” por el uso de Auto-Tune en la presentación del imitador de Bad Bunny. Los artistas se mostraron en desacuerdo al momento de opinar sobre el uso de este procesador y terminaron alzándose la voz en pleno programa en vivo.

Según la postura de Succar, los imitadores del género urbano deberían contar con el apoyo de Auto-Tune durante sus números musicales. Mientras que Stern se negó al uso de este procesador porque podría “afinar” la voz del cantante.

Ante esta situación televisada, Mauri Stern a Tony Succar se pronunciaron en las redes sociales para aclarar que siguen siendo buenos amigos, pese a sus desacuerdos en el trabajo.

“Siempre siempre el cariño y la amistad antes que cualquier diferencia de trabajo. Tony Succar te veo más tarde para hablar y limpiar... no worries (no te preocupes). It’s a new day (Es un nuevo día)”, escribió el exintegrante de Magneto a través de un historial de Instagram.

Mauri Stern y Tony Succar se pronuncian tras fuerte discusión en "Yo Soy". (Foto: @mauri_stern_music)

Tony Succar no se quedó atrás y también tuvo unas palabras para su colega. El mensaje del artista peruano estuvo acompañado de unas fotografías que reflejan la estrecha amistad entre ambas figuras de “Yo Soy”.

“Lo más importante en esta vida es el amor y la amistad. Te quiero y admiro muchísimo big brother”, expresó el músico nacional.

