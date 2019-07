Antonella De Groot confirman el fin de su matrimonio con Mauricio Diez Canseco │ FOTOS

En el 2016, Mauricio Diez Canseco y Antonella De Groot se dieron el sí ante 30 invitados que presenciaron su matrimonio civil, en el distrito de Santa Eulalia. Y, hace dos días, la joven confirmó el fin de relación amorosa con el empresario, a través de redes sociales.

La exmodelo y el popular 'Brad Pizza' tienen un hijo, producto de su amorío de varios años; sin embargo, esa etapa llegó a su fin, así lo reveló Antonella tras responderle a una usuaria que le cuestionó el motivo por el cual ya no publica fotos con Mauricio.

"Anto, ¿ya no estás con Mauricio? Ya no suben fotos juntos", preguntó una usuaria. Al leer este mensaje, la joven modelo comentó de manera escuesta un simple: "Ya no...", dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes colocaron emoticones de tristeza.

¿Qué pasó?

Hace algunas semanas atrás, Mauricio Diez Canseco desmintió los rumores de una posible separación, debido a que él se encuentra fuera del país, mientras que su esposa está en Lima junto a su hijo, ya que ella aún no culmina sus estudios.

“¿Si estamos distanciados? Para nada. Lo que pasa que estoy trabajando en el extranjero y ella todavía tiene que terminar sus estudios en Perú", comentó en su momento.

Pero, al parecer, todo indicaría que la distancia sí afectó la relación; es por este motivo que Antonella De Groot y el empresario habría finalizado su matrimonio.