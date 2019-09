Mauricio Diez Canseco está suelto en plaza de nuevo y disfruta de su soltería tras separarse de Antonella De Groot, con quien tiene un hijo en común.

“Estamos separados, pero somos buenos amigos y, sobre todo, padres”, señaló. Ambos sostuvieron una relación de cuatro años.

¿Se separó por culpa de Daysi?

Mauricio Diez Canseco reveló al diario OJO que su separación de Antonella De Groot no fue a causa de su exesposa, Daysi Ontaneda.

Según el empresario, no fue una infidelidad, sino un tema que le concierne solo a ambos.

Consultado sobre si es verdad que la causante de ese rompimiento fue Ontaneda, el empresario dijo que “mi separación me compete solo a mí. ¿Que me dedica posts en las redes? Ella siempre ha sido bien juguetona. Me siento halagado. ¿Si volvería con ella? Daysi tiene novio y yo estoy soltero”, sostuvo.

VIDEO: MARISOL MAYTA