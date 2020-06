Mauricio Ochmann ha pasado la cuarentena por coronavirus junto a su expareja Aislinn Derbez y su bebé Kailani. Sin embargo, tuvo que dejar su casa para acudir a ver a su otra hija, Lorenza, de quien sí estuvo alejado debido al confinamiento

Es así que el actor decidió realizar un pequeño viaje de carretera junto a Lorenza Ochmann, su hija producto de la relación con María José del Valle, su primera esposa. Ambos siempre se han mostrado bastantes unidos en redes sociales y esta no fue la excepción.

“Rolando ando con esta belleza”, señaló el actor en su cuenta de Instagram junto a su hija de 16 años en su auto. Del mismo modo, en sus historia se pudo ver cómo pasaron su día en este viaje.

“Extrañando abrazarte. Te amo y te agradezco, porque a través de ti rescaté a mi niño interior, recordar es volver a vivir. Que no se nos olvide vivir el presente y disfrutar el hoy”, confesó el actor en sus redes sociales hace unos meses cuando se encontraba aún en aislamiento.

Cabe señalar que Lorenza Ochmann se lleva muy bien con la expareja de Ochamnn, Aislinn Derbez, quien además es la madre de su hermanita Kailani. La hija de Eugenio Derbez señaló en una ocasión que siempre vio a la ahora adolescente como una amiga.

“Iba a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. Tuve madrastras, que no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal, a pesar de que yo era buena onda con ellas”, confesó la protagonista de “La casa de las flores”.

Mauricio Ochmann y su hija en Instagram

