En una reciente entrevista con “Plano Detalle”, Mayella Lloclla brindó más detalles sobre su participación en “La Reina del Sur 3″, exitosa serie donde la veremos compartiendo roles junto a Kate del Castillo, y además junto a los actores peruanos como Gerardo Zamora, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

La actriz dijo sentirse orgullosa de que las ciudades de Cusco y Lima sean conocidas por muchas personas del mundo a través de la serie protagonizada por la mexicana Kate del Castillo.

“Me siento super orgullosa de ser parte del staff y también porque han venido a nuestro país y se va a mostrar lo maravilloso que es tanto Lima, Cusco, me hubiera gustado que se muestre la Selva, pero por tema de historia (no se pudo). También me alegra mucho que hayan tenido el soporte del staff peruano en cuanto al técnicos, profesionales. Qué lindo que en conjunto podamos lograr cosas grandes”, acotó.

La protagonista de “Dos Hermanas” solo tuvo palabras de elogio para Kate del Castillo, a quien considera un “ejemplo de persona”. “Súper buena onda, es una mujer de armas tomar, muy poderosa, muy sensible, muy sencilla, muy humana, de verdad es como para tomar de ejemplo, es una persona que pasó por muchas cosas, pero aún así ella sale con fuerza y sigue adelante”, reveló.

“Todos en el equipo son A1, era la primera vez que trabajo para Telemundo y son tres unidades, cada unidad tiene como 200 personas trabajando detrás, es un grupo muy gigantesco. Qué lindo haber sido parte de este gran proyecto”, contó.

Mayella Lloclla confía en que su participación en este proyecto le abrirá las puertas a la internacionalización. Además, confesó sentir una gran responsabilidad debido al gran respaldo que ha recibido tras conocerse su participación en “La Reinas del Sur 3″.

“Es un gran proyecto que imagino yo que se van a abrir muchas puertas, ahora recién lo he gozado porque hay mucha gente que ve la serie. Qué genial. Yo sabía que eran parte de la historia de ‘La Reina del Sur’, pero no había sido devota como otros peruanos que han seguido la serie, los fans. Era increíble la cantidad de mensajes que me han llegado, que se sienten orgullosos y las mujeres representadas por mí, así que yo siento una gran responsabilidad de ser parte de este proyecto”, agregó.

“Hay gente que me sigue desde mis inicios que ha visto mi proceso, mi crecimiento y desde acá les mando un beso a todas las personas que me siguen, estoy muy orgullosa de ser parte proyecto de estar junto a Kate del Castillo que es una gran líder”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Así iniciaron grabaciones de La reina del sur en Cusco