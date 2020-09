Mayimbú: Andynsane le pide perdón de esta manera, pero... [VIDEO]

Luego que Andy Merino, conocido en YouTube por el seudónimo de Andynsane, insultó como quiso a Mayimbú, el youtuber publicó un singular video donde supuestamente le pide perdón a la figura de Latina.

"El día de hoy los niños son fans de una reencarnación de oveja con retraso que ni siquiera sabe hablar y hace lo contrario. Después de ver su videoclip te van explotar los ojos. Este marrano de camal ca*** por los oídos y conduce programas de televisión en Latina", dijo Andy Merino en un video en YouTube sobre Mayimbú.

Ello provocó las lagrimas de Mayimbú que solo atinó a decir: "Me duele bastante y no sé por qué hay personas así en el mundo. Yo no hago daño a nadie, solo lo que hago es reír al público. Malo es robar".

Tras recibir una serie de criticas en las redes sociales, Andynsane volvió a publicar un nuevo video en YouTube 'pidiendo perdón' a Mayimbú. "Quiero pedir disculpas, perdón a todas las personas y sobretodo a Mayimbú dándole adjetivos que no eran correctos. 'Peluchín' también salió a decir que era un racista y un discriminador, quiero pedir perdón a Mayimbú por hacerlo llorar".

"Mi sueño de estar en la televisión se ha visto truncado con todo esto, perdón a todo", agregó el youtuber que luego publicó un segundo video donde se le ve mostrando un letrero con la frase: "Vendo detector de sarcasmo" y moviéndose al ritmo de 'Una cerveza' de Ráfaga.

