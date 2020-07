En la última edición del programa en Radio Capital, el conductor Adolfo Bolivar no dudó en dar su apreciación sobre la burla que tuvo Mayra Couto sobre el aporte que hizo el Papa Francisco al donar respiradores artificiales para Latinoamérica.

Como se recuerda, el Papa Francisco donó un total de 27 respiradores para ayudar en la lucha contra la pandemia del coronavirus que viene afectando al mundo entero. Frente a esta noticia, la popular ‘Grace’ reaccionó con un “Solo 27! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, a través de su cuenta de Twitter.

Este hecho hizo que muchos usuarios criticaran a la actriz. Uno de ellos fue el periodista, quien indicó que mejor “era quedarse callada”.

“Refiriéndonos solamente al ‘jajaja’, no es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema (…) Para los familiares, para la gente que espera desesperadamente un respirador, un auxilio, un ventilador para poder salvarse de la muerte, ese ‘jajaja’… Yo entiendo su ‘pudo ser más’ por el dinero, pero todo tiene un momento y todo tiene lugar. Es como un chiste en un velorio, no es pues”, manifestó el reportero de Latina.

TE PUEDE INTERESAR