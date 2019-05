Facebook: Mayra Couto genera polémica por querer llamar "munda" al mundo (FOTO)

Mayra Couto ha despertado la crítica de decenas de usuarios al pedir que llamen "munda" al "mundo", en referencia al tan sonado "lenguaje inclusivo".

La actriz publicó una fotografía de ella sosteniendo un "mundo" y donde pedía a las mujeres que cambien el mundo. Lo que inició como un conmovedor mensaje feminista, acabo en burlas. "Nosotras vamos a cambiar el mundo. Suena imposible? Es porque nos han hecho creer que no podemos. Pero lo venimos haciendo desde hace mucho: el voto, el derecho a divorciarnos, a que no nos quiten la custodia de nuestros hijos, a trabajar, a estudiar. Ahora, usemos todo lo que aprendimos y vayamos por nuestros sueños.", se lee en la primera parte de su publicación.

Sin embargo, el mensaje acaba con un cambio en las palabras que generó polémica. "Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?