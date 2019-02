Mayra Couto muestra celulitis con orgullo y comparte un gran mensaje (FOTOS)

La actriz Mayra Couto sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram. Ella mostró con orgullo sus celulitis y lo hizo junto a un gran mensaje para todas las mujeres.

Mayra Couto dejó sentado gustarle su cuerpo tal como es y rechazó los esteriotipos que muchas veces son seguidos al pie de la letra por muchas mujeres.

"Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy? No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir", escribió.

Sobre su celulitis

Mayra Couto, recordada por su papel de Grace en Al Fondo Hay Sitio, contó sobre la celulitis que aparece en su foto.

"Esa hermosa celulitis que ven en mis piernas, llegó a mi vida a los 14 años. Claro que en ese momento me había creído la historia de que era fea, pero 13 años después les cuento que ya superé esa bobería y cuando voy a la playa en bikini disfruto de sentir el sol en toda mi piel en lugar de sentirme mal y acomplejarme absurdamente cubriéndome el maravilloso cuerpo que me regaló la vida".

Mensaje

En su última publicación, Mayra Couto envió un mensaje

"Chicos, me importa un pan con huevo su mirada de “sexy” o “para mí estás rica”. Estoy hablando de aceptarse una misma, NO DE QUE GUSTARTE A TI ME HACE GUSTARME YO!", finalizó.

