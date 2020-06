La actriz Mayra Couto volvió a declarar sobre Andrés Wiese, luego de que el actor anunciara medidas legales contra su excompañera de “Al fondo hay sitio” en una reciente entrevista a “La banda del chino”.

Couto uso su cuenta de Twitter para retuitear el video que una seguidora compartió hace unos días, pero cuya grabación se dio supuestamente en el 2014. En las imágenes se ve a la pareja de actores enviando saludos a un club de seguidoras. “Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans”, se lee en la primera parte del tuit.

Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice “chicas, no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?”

Cuando nuestras fans son universitarias. https://t.co/EkSQy6HTId — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) June 25, 2020

Del mismo modo, el clip se ve a Wiese cuestionarle a las chicas si “no tienen nada mejor que hacer que seguirnos”. Couto afirma que el saludo era para unas fans universitarias.

Luego compartió otro tuit de la misma usuaria donde etiqueta directamente a Wiese afirmando que él busca mantenerse cerca a ella. ”Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo”, señala Couto.

“Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry @AndresWieseR”, sentencia en su red social.

Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo.

Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry @AndresWieseR https://t.co/7NfOEurMXi — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) June 25, 2020

Cabe resaltar que el pasado miércoles el recordado “Nicolás de las Casas” afirmó que tomará medidas legales contra la actriz que se encuentra en Cuba, luego que esta afirmara que él la acosó durante las grabaciones de la serie “Al fondo hay sitio”.

”No me hubieran permitido ni a mí ni a nadie en el elenco hacer algo como lo que ella describe. Tengo la conciencia tranquila, le pido a América televisión y a las autoridades que por favor revisen todo el material porque todo está grabado y en el archivo. Que encuentren donde hago esa acción, eso que están acusando salta a la vista”, afirmó a “La banda del chino”.

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese no entiende por qué Mayra Couto le pide a sus compañeros de AFHS que no hablen

Andrés Wiese no entiende por qué Mayra Couto le pide a sus compañeros de AFHS que no hablen